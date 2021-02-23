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الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تعاقدت على الحصول على100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، تكفي 50مليون مواطن، خاصة ان تفعيل اللقاح في حاجة إلى الحصول إلى جرعتين.

وأشارت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، إلى أن نسبة الرسوم للحصول على اللقاح لن تزيد عن 200 جنيه، وبالنسبة لغير القادرين، فسيتم اعفائهم المواطنين من هذه الرسوم، معقبة:" دي رسوم بسيطة عشان يبقى في استدامة في توفير اللقاح، لأننا ما نعرفش أن اللقاح هياخد مرة واحدة، ولا كل سنة".

ولفتت إلى أن الحصول على اللقاح لابد أن يسبقه التوقيع على الموافقة المستنيرة، معقبة:" الدولة المصرية وقعت مع الموافقة المستنيرة تسبه الموافقة التي سيوقع عليها المواطن".

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