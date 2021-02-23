نجم أتالانتا يتحدي ريال مدريد

أكد الكولومبي، لويس موريل، مهاجم أتالانتا، الثلاثاء، عشية مواجهة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه إذا كان فريق بيرجامو "يؤمن بقوته، فإنه يكون قادرا على "الفوز أمام أي فريق".





وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة، قال موريل إن "اللعب ضد ريال مدريد دائما شيء مرموق، وأعتقد أن طريقة مواجهته هي تقديم كل شيء، إنها الطريقة الوحيدة لمحاولة القيام بذلك بشكل جيد. في إشبيلية، تغلبنا عليهم 3-2 ولعبنا مباراة رائعة، كانوا يمرون في فترة من الأفضل بالنسبة لهم، عندما تقدم كل شيء في الملعب، إذا كنت تؤمن بنقاط قوتك يمكنك التغلب على أي شخص".





وتابع هداف أتالانتا برصيد 14 هدفا في دوري الدرجة الأولى: "لدينا الفرصة، إذا لعبنا على أعلى مستوى".





وشدد المهاجم الكولومبي على أن الإصابات التي يعاني منها ريال مدريد، الذي يأتى إلى بيرجامو دون القائد سرخيو راموس والفرنسي كريم بنزيمة وآخرين، لا ينبغي أن تؤثر على تركيز أتالانتا بأي شكل من الأشكال.





وأضاف: "سيكون ريال مدريد دائما ريال مدريد. نحن أيضا سنحاول المنافسة إلى أقصى حد لتقديم كل شيء".





واستطرد: "أعتقد أن وضع ريال مدريد غير الجيد حاليا في الدوري الإسباني لا يغير شيئا، على الرغم من المباريات الأخيرة التي فازوا بها. وبحسب التاريخ، لعب ريال مدريد دائما مباريات جيدة في دوري الأبطال. لا يمكننا أن نثق في أنفسنا، إنها مباراة في دور الـ16 ضد منافس من أفضل الأندية في العالم".





ويعيش موريل أفضل موسم في مسيرته، حيث سجل في آخر 9 مباريات متتالية شارك فيها كأساسي.





وفي هذا السياق، قال "أحاول دائما التركيز وأن أعمل بأفضل طريقة وأن أساعد الفريق. ولا يتغير الأمر إذا دخلت آخر عشرين دقيقة أو كنت لاعبا أساسيا، فأنا أحاول دائما مساعدة الفريق".



