عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عقب الخسارة في مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني.





وخسر الأهلي مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ستاد مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقررمسؤولو النادي تجديد الثقة في المدرب الجنوب إفريقي رغم الخسارة في مباراة اليوم سيمبا التنزاني.





وأكد مسؤولو النادي الأهلي بأنهم لا يتعاملون مع المدربين بنظام القطعة وأن موسيماني مستمر في منصبه.



