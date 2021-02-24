Advertisements

ما هي الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة من "التضامن"؟

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:27 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
آيات عامر
Advertisements
من أهم أهداف بنك ناصر الإجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحويل الطاقات العاطله داخل الأسر الفقيرة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة عن طريق فروعه بجميع محافظات الجمهورية وأيضا لجان الزكاة التابعه للبنك.

وإمتدادا لدور البنك وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أطلق البنك برنامج تمويل تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها لأن تصبح عضو فاعل منتج فى المجتمع بدلا من تلقيها الدعم ويمنح القرض بحد ادنى أربعة الاف جنيها وبحد أقصى عشرون ألف جنيها، بدون فوائد، بمصاريف إداريه 7 % تخصم مره واحده، ويسدد على أقساط شهريه بحد أقصى 24 شهر

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تمكنت من تمويل مايقرب من 19.8 ألف مشروع متناهي الصغر، عبر قرض "مستورة" بقيمة 332.2 مليون جنيه خلال عام 2020.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية عدد من أهم المعلومات عن قروض "مستورة": 
أنواع القروض:
- إنتاج (حيواني – صناعي – تجاري – خدمي).
-المشروعات المنزلية التي لا تتعارض مع الصحة والبيئة والأمن.

*الفئات المستهدفة من السيدات:
- التي لا تحصل على مساعدة تكافل وكرامة.
- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
- ذات الدخل البسيط ومعدومي الدخل.

شروط الحصول على القرض:
-أن تكون العميلة مصرية الجنسية
-السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.
-السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميدانى.
-تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

المستندات المطلوبة:
-صورة بطاقة الرقم القومى "ساريـــة".
-الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض.
-طلب الحصول على القرض "نموذج 1"
-بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة او الشئون الاجتماعية "نموذج 2".
-بيان معاش إن وجد.
-ايصال مرافق حديث.
-جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.
ما هي الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة من "التضامن"؟
ما هي الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة من "التضامن"؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 12 ساعة

محمود التهامي عن الحالة الصحية لعمرو أديب: "دي نفحة"

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: تخصيص 3000 مشروع مستورة للسيدات ذوات الإعاقة

التضامن: مشروع "مستورة" حقق الهدف الأصيل لبنك ناصر الاجتماعي

كل ما تريد معرفته عن قرض "مستورة" لإنشاء مشروعات متناهية الصغر

تفاصيل 5 قروض يقدمها بنك ناصر .. تعرف عليها

شروط الحصول على القروض الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر الاجتماعي

ما لا تعرفه عن مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»