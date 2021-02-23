تفاصيل مشادة موسيماني مع مراقب مباراة الأهلي وسيمبا

دخل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، فى مشادة مع منسق مباراة فريقه أمام سيمبا خلال المؤتمر الصحفي.





وأكدت قناة الأهلي، أنه حدثت مشادة كلامية بين موسيماني ومنسق المباراة واشتبك معه.

وجاءت المشادة بسبب الأسئلة التى تم توجيهها إلى موسيمانى فى المؤتمر الصحفى وتسببت فى استفزازه.

وأوضح موسيمانى فى المؤتمر الصحفى للمباراة، أن الفريق تعرض لبعض المضايقات من جانب الأمن التنزانى، قبل المباراة، وتسببت فى توتر اللاعبين، وكانت أحد أسباب خسارة اللقاء.