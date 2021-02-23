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لمنصورة يستدرج الحرس والحمام يستضيف دكرنس والسكة في مواجهة كوكاكولا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام في الثانية والنصف من عصر 3 مباريات قوية ومرتقبة بالمجموعة الثانية والثالثة، بدوري القسم الثاني.

وتشهد المباريات قمة في الإثارة والمتعة بعد مفاجأت الجولات السابقة، بتفوق الصغار على الكبار في
أغلب المباريات من أجل تحقيق حلم
التأهيل للممتاز
وتشهد مجموعة القاهرة مباراة السكة الحديد وكوكا كولا في الجولة الرابعة عشر
يدخل فريق السكة الحديد صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عيد مزاريق في مواجهة قوية مع فريق
كوكاكولا صاحب المركز الرابع بقيادة
تأمر مصطفى برصيد 20 نقطة.
، بينما تقام مباراتين من الجولة الثانية عشر لمجموعة بحرى الحمام مع دكرنس، المنصورة مع الحرس
1- الحمام مع دكرنس
يستضيف فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 12 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز العاشر بقيادة سعد فاروق برصيد 15 نقطة
2- المنصورة مع حرس الحدود
يستدرج فريق المنصورة صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد الواحد
برصيد 16 نقطة فريق حرس الحدود
صاحب المركز الخامس بقيادة محمد حليم برصيد 19 نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية
1- الداخلية 25 نقطة
2- الترسانة 23 نقطة
3- بورتو 23 نقطة
4- كوكاكولا 20 نقطة
5- زد إف سي 20 نقطة
6- منتخب السويس 19 نقطة
7- المريخ 18 نقطة
8- القناة 18 نقطة
9- سرس الليان 17 نقطة
10- بتروجيت 16 نقطة
11- السكة الحديد 16 نقطة
12- النجوم 15 نقطة
13- جمهورية شبين 15 نقطة
14- النصر 13 نقطة
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 8 نقاط
ترتيب المجموعة الثالثة
1- فاركو 26 نقطة
2- أبو قير 23 نقطة
3- الأوليمبى 22 نقطة
4- البلدية 21 نقطة
5- الحرس 19 نقطة
6- كفر الشيخ 18 نقطة
7- الرجاء 18 نقطة
8- المنصورة 16 نقطة
9- المالية 16 نقطة
10- دكرنس 15 نقطة
11- سبورتنج 13 نقطة
12- دمنهور 13 نقطة
13- الحمام 12 نقطة
14- بيلا 11 نقطة
15- الجزيرة المطروحى 10 نقاط
16- بيلا 7 نقاط

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