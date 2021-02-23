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مفاجأة صادمة للدول الغنية حول العالم بخصوص لقاح كورونا (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الحالة التي يكون فيها لقاح الفيروس التاجي عديم الفائدة.

وقال في تصريحات صحفية تم نشرها عبر قناة منظمة الصحة العالمية على "يوتيوب" إن "التطعيم لا يكون فعالًا إلا عندما يتم إجراؤه عالميًا".

وتناولت قناة "الغد"، في تقرير بثته، بشأن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية، حيث حث جميع البلدان على عدم تأجيل التطعيم، وإلا ستظهر سلالات جديدة من فيروس كورونا.

تصريحات صادمة، نقلتها قناة منظمة الصحة العالمية على يوتيوب، عن تيدروس جيب بسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، حث فيها جميع البلدان على عدم تأجيل التطعيم وإلا ستظهر سلالات جديدة من فيروس كورونا وقد تصبح اللقاحات التي تم إنتاجها بلا فائدة.

وأشار التقرير، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل حول العالم إلى 11 مليون شخص وتوفي ما يقرب من 2.5 مليون شخص، كما أن معظم المصابين والضحايا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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