وزيرة الصحة تكشف توقيت بدء تطعيم المصريين ضد كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن بدء التطعيم للمواطن في الأسبوع الاول من شهر مارس بإذن الله، مشيرة إلى أن مصر سيتوفر لديها 8.6 مليون جرعة في بداية شهر مارس من تحالف "جافي" المعني بتوفير اللقاحات.



وأشارت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أنالنشر العلمي لتجارب للقاح أسترازينكا فوق الـ65 عامًا غير كافي حتى الآن، ومصر ستتيح هذا النوع من اللقاحات بعد توفر النتائج العلمية عالميًا، حتى تطمئن اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا.



ولفتت إلى ان اللقاحات التي تعاقدت عليها مصر، توافق عليها معظم دول العالم، والتخوف من الحصول على اللقاح مبالغ فيه.

