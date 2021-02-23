وزيرة الصحة: "اللي عايز لقاح كورونا لازم يمضي"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة ستوفر لقاح كورونا من خلال دفع رسوم معينة، أما بالنسبة لغير القادرين، فسيتم توفير اللقاح لهم مجانًا بنسبة 100%.



وتابع "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، وسيتم تسجيل بيانتاهم على الموقع الالكتروني الخاص بالحصول على اللقاح، أو مساعدتهم في التسجيل، معقبة: " كل واحد هياخد اللقاح لازم يمضي إنه موافق، لأن اللقاح حصل على ترخيص طوارئ".



ولفت إلى أن مستشفيات وزارة الصحة ستساعد المواطنين الغير قادرين على تسجيل بيانتهم للحصول على اللقاح في التسجيل على الموقع الالكتروني.

