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خاص.. قطر تعلن رسميا الإنسحاب من كوبا أمريكا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن الإتحاد القطرى لكرة القدم الإنسحاب رسميا من المشاركة ببطولة كوبا أمريكا المقررة بالأرجنتين وكولومبيا يونيو المقبل.

 

قرار الإتحاد القطرى جاء فى أعقاب قرار الإتحاد الآسيوى بتأجيل جولة التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر وكأس الأمم الآسيوية عام ٢٠٢٣ لتقام فى يونيو المقبل وهو مايتعارض مع مواعيد كوبا أمريكا المعلنة سابقا.

 

وتلقى الإتحاد القطرى الدعوة للمرة الثانية على التوالى للمشاركة ببطولة كوبا أمريكا بعدما شارك بالنسخة الماضية.

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