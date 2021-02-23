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عبر قناة "الحياة".. سهرة فنية خاصة عن الشاعر حسين السيد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي الدكتورة حامدة السيد، ابنة الشاعر الراحل حسين السيد، وذلك في سهرة فنية خاصة عن والدها، عبر قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل.

تتناول الحلقة أحاديث عن مشواره الفني الممتع، وتأثيره في الغناء العربي ورحلته مع نجوم الطرب في مصر، فضلا عن حياته الشخصية وعلاقته بأفراد أسرته، وصداقاته في الوسط الفني.

يشارك في الحلقة النجوم الشباب: هايدي موسى وشيرين يحيي ومينا عطا، ويقدمون العديد من الأغنيات لمحمد عبد الوهاب ونجاح سلام ووديع الصافي ووردة وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد.

تبث السهرة الفنية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، على قناة "الحياة".

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