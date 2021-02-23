Advertisements

نائب بـ "الشيوخ" يطالب بتشديد الرقابة على الشواطئ وحظر المراكب المخالفة لمنع تكرار حادث الإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
طالب النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الشواطئ وعدم السماح للمراكب غير المرخصة بالسير والتنزه داخل البحر خاصة في ظل هذا الطقس السيء، الأمر الذي يعرض حياة الراكبين لخطر الغرق كما حدث في حادث مركب الإسكندرية.

وأشار "عثمان" في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الحادث أسفر عن غرق 9 أشخاص بينهم أطفال فى أحد البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية ببحيرة مريوط بالإسكندرية أثناء عودتهم بمركب من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للراحة وإعداد أحد أنواع الطعام الخاص بهم، متقدمًا بخالص التعازي لأسر الضحايا.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بتوخي الحذر خلال ركوب البحر خاصة في مثل هذه التقلبات المناخية، على أن يتم التأكد من سلامة المراكب التي تسير في البحر، بحيث تكون مرخصة وقانونية وبها جميع وسائل الآمان والإنقاذ، منعا لتكرار مثل هذه الحوادث العشوائية.

كما طالب نائب الاسكندريه، الحكومة بحصر المراكب المخالفة والغير مرخصة وعدم السماح لها بنزول البحر حتى تقنن أوضاعها، حفاظًا على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الحكومية لمواجهة مثل هذه الأزمات

وكانت قد أعلنت غرفة إدارة الأزمات في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الحصيلة الرسمية لحادث غرق مركب بإحدى جزر الملاحات التابعة لبحيرة مريوط مساء أمس.

وذكرت الغرفة في بيان، الثلاثاء، أنه وصل عدد الوفيات من جراء حادث غرق مركب الجراري بمنطقة الهوارية غرب الإسكندرية والذى وقع مساء أمس، إلى 9 متوفين، ونقل 5 مصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما يجري البحث عن مفقودين.

أخبار تهمك

تفاصيل مشادة موسيماني مع مراقب مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

"قلعها البنطلون وعملها شرخ".. "الفجر" في أول حوار مع أسرة الطفلة "جنى" ضحية الاغتصاب بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعة و 24 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 34 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

09:35 م

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

10:01 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»