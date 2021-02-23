Advertisements

مساعدة وزير الصحة: قريبًا فتح الباب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكدت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الصحة لشئون البحوث العلمية، أن تلقيح الأطقم الطبية في المستشفيات من فيروس كورونا قرب على الانتهاء، موضحة أن هناك حالة من الطمئنينة من تلقيح أصحاب الأمراض وكبار السن ضد كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تشجع كبار السن وأصحاب الأمراض من التجسيل للحصول على التطعيم، مؤكدة أن التجسل للحصول على التطعيم من خلال الموقع الذي إطلقته الوزارة بشكل سهل جدًا، حيث إن هناك أسئلة للتعرف على حالة المتقدم المرضية، وهل يعاني من أمراض مزمنة اما لا؟، بجانب رفع التقارير الطبية.

وأوضحت أنه يتم متطابقة بيانات المتقدم للحصول على اللقاح بالبيانات التي تأتي ضمن "100 مليون صحة"، مؤكدة أن المرحلة الأولى من التطعيم تستهدف كبار السن ما يتخطى الـ40 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث إن الدولة تستهدف بالتطعيم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، من أجل تغطية أكبر عدد من المواطنين.

أخبار تهمك

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ ساعة

تفاصيل مشادة موسيماني مع مراقب مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

"قلعها البنطلون وعملها شرخ".. "الفجر" في أول حوار مع أسرة الطفلة "جنى" ضحية الاغتصاب بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ نصف ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ ساعتين و 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

09:35 م

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

10:01 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»