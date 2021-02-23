مساعدة وزير الصحة: قريبًا فتح الباب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الصحة لشئون البحوث العلمية، أن تلقيح الأطقم الطبية في المستشفيات من فيروس كورونا قرب على الانتهاء، موضحة أن هناك حالة من الطمئنينة من تلقيح أصحاب الأمراض وكبار السن ضد كورونا خلال الفترة المقبلة.



وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تشجع كبار السن وأصحاب الأمراض من التجسيل للحصول على التطعيم، مؤكدة أن التجسل للحصول على التطعيم من خلال الموقع الذي إطلقته الوزارة بشكل سهل جدًا، حيث إن هناك أسئلة للتعرف على حالة المتقدم المرضية، وهل يعاني من أمراض مزمنة اما لا؟، بجانب رفع التقارير الطبية.



وأوضحت أنه يتم متطابقة بيانات المتقدم للحصول على اللقاح بالبيانات التي تأتي ضمن "100 مليون صحة"، مؤكدة أن المرحلة الأولى من التطعيم تستهدف كبار السن ما يتخطى الـ40 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث إن الدولة تستهدف بالتطعيم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، من أجل تغطية أكبر عدد من المواطنين.