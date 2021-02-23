الأرصاد: ذروة الطقس السيئ كانت اليوم

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم كان ذروة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها أغلب محافظات الجمهورية.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المحافظات حتى ظهر غدًا الأربعاء.



وأشار إلى استمرار سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر في سيناء مع احتمالية حدوث السيول نتيجة الطبيعة الجبلية التي تسبب في تجمعات المياه عليها وسقوطها في مخرات السيول.



وأكد أن هناك تحسن في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد مع استمرار فرص لسقوط أمطار في الساعات الأولى من خفيفة إلى متوسطة.



وأوضح أن اليوم شهدت أغلب المحافظات الساحلية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة امتدت إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.



وأشار إلى أن هناك نشاط ملحوظ للرياح عمل على اضطراب الملاحة البحرية ورفع الأمواج فوق مستوى سطح البحر من 3 إلى 4 أمتار، مؤكدًا أن بداية من الغد سوف تستقر الأحوال الجوية في كافة المحافظات مع استمرار فرص الأمطار في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.



وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 24 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط السواحل الغربية.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب – الغردقة - القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

