وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز الفيصلي على اتحاد جدة 3-1 والاتفاق على الفتح 3-2 وتعادل الباطن مع القادسية 2-2 وضمك مع العين 1-1.



ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه غونزالو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.



ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة وقفز من المركز الحادي عشر إلى المركز السابع، وتوقف رصيد الهلال عند 36 نقطة في المركز الثاني.



وهذا الانتصار هو الاول للنصر بعد تعادل وهزيمتين وهو الانتصار الثامن للنصر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع مباريات، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية للهلال في آخر ثلاث مباريات بالدوري وهي الخسارة الرابعة له هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ست مباريات.