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مدرب أرسنال يكشف تفاصيل إصابة نجمه أمام مانشستر سيتي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب روب هولدينج في مباراة الجانرز أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة، حيث خسر آرسنال بهدف دون رد.

 

وشهدت المباراة إصابة اللاعب روب هولدينج في رأسه بعد صدامه مع جواو كانسيلو، واضطر إلى الخروج في الدقيقة 82.

 

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "لقد تواصلنا مع الطاقم الطبي في ذلك الوقت، وقررنا استبداله بناءً على توصيتهم".

 

وأضاف: "بعد تحدثنا مع الطبيب، استبدلنا هولدينج حسب قانون الارتجاج".

  

وواصل: "لقد أخبروني أن هولدينج مصاب بارتجاج في المخ، إذا كان هذا هو الحال فسيغيب بضعة أيام على ما أعتقد".

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