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أول تعليق من الأرصاد على حادث غرق مركب الإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التحاليل والتنؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم كان ذروة موجة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيكون هناك استقرار في الأحوال تدريجيًا بداية من الغد.

وتابع أنه سيكون هناك استمرار في الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الساعات الأولى من النهار، بالإضافة إلى استمرار الأمطار على شمال ووسط سيناء متوسطة والتي تصل إلى حد السيول.

وعلق على حادث مركب الصيد بالإسكندرية، قائلًا: "نوهنا بأن هناك تقلبات في الأحوال الجوية، ويجب متابعة النشرات يوميا".

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