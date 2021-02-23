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لميس الحديدي عن واقعة مركب بحيرة مريوط: حادث مريع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على حادثة مركب بحيرة " المريوط "، قائلة: "حادث مريع وقع فجر اليوم، والنيابة وجهات التحقيق تتابع إجراءتها بعد القبض على صاحب المركب الهارب، لكن ليه الناس تنزل تتفسح وتتنزه في البحيرات في وقت طقس سيء، رغم تحذيرات الارصاد"

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء،: "الناس رغم الطقس السيء وتحذيرات الارصاد بياخدوا المراكب وبيزوروا الجزر، لكن الاهم الآن أن تكون هناك ضوابط واضحة لهذه المراكب البحرية حتى لا تتكرر الواقعة زي ماشفناها الصيف الماضي في واقعة مركب العجمي، لازم يكون فيه ضوابط طالما الناس عايزة تنزل تنتحر، وبالتالي لابد من ضبط هذه المناطق وأن يكون للشارع منطق في هذا الامر".

كانت غرفة إدارة الأزمات في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد اعلنت الحصيلة الرسمية حتى الآن لحادث غرق مركب بإحدى جزر الملاحات التابعة لبحيرة مريوط مساء أمس.

وذكرت الغرفة في بيان، الثلاثاء، أنه وصل عدد الوفيات من جراء حادث غرق مركب الجراري بمنطقة الهوارية غرب الإسكندرية والذى وقع مساء أمس، إلى 9 متوفين، ونقل 5 مصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما يجري البحث عن مفقودين.وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وانتشال الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.

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