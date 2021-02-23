الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، قرار تجاه نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





واستقر مجلس الإدارة، على تمديد عقد طارق حامد نجم خط وسط الفريق، من أجل استمراره داخل الفريق ومنع وصول أي عروض إليه للرحيل.





ويأتي قرار الإدارة البيضاء، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لاستمرار اللاعب ومنح الاستقرار للفريق بالمرحلة المقبلة.





ويعد طارق حامد، هو واحد من أهم العناصر داخل صفوف الفارس الأبيض خلال السنوات الأخيرة، خاصةً أنه يشارك في جميع المباريات بشكل أساسي تحت القيادات الفنية المختلفة.



