Advertisements

رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مساء اليوم الثلاثاء، أنهم مستمرون في إزالة وكسح وشفط المياه من الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة، وذلك بواسطة سيارات شفط المياه " الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والتي خلفتها الأمطار الغزيرة التي ضربت عدة مناطق بمحافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، مؤكدًا علي رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك متابعته مستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، مراحل أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة التي امتلأت بالمياه، مؤكدًا على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطني إقليم القناة.

وأشار "عصمت"، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وأشاد اللواء عبد الحميد عصمت، بمديري القطاعات بمحافظة السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، ورؤساء المناطق، ومديري الإدارات وجميع العاملين فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، في شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات إقليم القناة، وذلك علي تطبيق خطة الشركة الموضوعة للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات وخاصة الأمطار الغزيرة أو السيول، وحسن سير العمل، والمتابعة الميدانية المباشرة.
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)
رئيس مياه القناة: مستمرون في إزالة آثار الأمطار من المناطق المنخفضة (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"قلعها البنطلون وعملها شرخ".. "الفجر" في أول حوار مع أسرة الطفلة "جنى" ضحية الاغتصاب بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تفاصيل مشادة موسيماني مع مراقب مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

09:35 م

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

10:01 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»