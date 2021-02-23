عصام حجاج: مشروع قانون الأحوال الشخصية ظالم ويهدم الأسرة (فيديو)



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «قانون الأحوال الشخصية نسائي بحت ويستهدف وضع الرجال في مفرمة»، مشيرا إلى أن القانون الجديد يقيد عملية استضافة الأب للابن حال حدوث عملية الطلاق.



ومن جانبها قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي، إن المرأة عانت كثيرا من قانون الأحوال الشخصية المطبق، خاصة فيما يتعلق بالنفقة، منتقدة المادة التي تنص على فرص نفقة مؤقتة بمشروع القانون الجديد.



وأشادت بالقانون الجديد كونه أباح استضافة الأب للأبناء رغم أنه لم يكن متاحا في القانون السابق، معلقة «القانون الجديد لا ينحاز للمرأة كما يردد البعض، خاصة أنه نص على تقدم مركز الأب في رقم الحضانة للمركز الرابع بعدما كان ترتيبه متأخرا».



وأشارت إلى أن من ضمن إيجابيات مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنشاء صندوق رعاية الأسرة المصرية، مؤكدة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل.



وفند المحامي عصام عجاج، آراء ولاء عدلي، قائلا «لا يوجد عقاب للمرأة حال عدم تنفيذ قرار استضافة الأب للأبناء.



قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب ظالم للرجال ويهدم الأسرة المصرية.