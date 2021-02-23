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أسعار الذهب تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
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تحولت أسعار الذهب للتراجع فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.


ويأتي هبوط الذهب مع صعود الدولار الأمريكي خلال التعاملات، لكن هبوط الأسهم الأمريكية قلل من خسائر المعدن الأصفر.

وقال جيروم باول إنه التوقعات الاقتصادية قد تتحسن في نهاية العام الجاري، مؤكداً على استمرار دعم الفيدرالي للاقتصاد.

وأضاف رئيس المركزي الأمريكي أن التضخم والتوظيف لا يزالا أقل من مستهدف الفيدرالي، لذا ستظل السياسة النقدية التيسيرية كما هي لفترة من الوقت.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر، كما صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2014.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1805.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 1803.55 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.12.

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