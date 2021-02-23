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المالحي: الحمولة الزائدة وراء غرق مركب مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف إيهاب المالحي، أحد الغواصين المشاركين بإنقاذ غرقى مركب بحيرة مريوط، السبب وراء غريق المركب الذي كان يحمل 20 شخصًا من بينهم رجل وسيدتين والباقي أطفال.

وقال "المالحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، إن غرق المركب لم يكن بسبب ارتطامه بصخرة، ولكن بسبب الحمولة الزائدة.

وأضاف أن المركب التي كانت تقل الضحايا لا تتسع لأكثر من 5 أشخاص، مشيرًا إلى أنهم ذهبوا على مرتين في كل مرة 10، ولكن في العودة قام العشرين بالركوب في المركب وهو ما تسبب في غرقها.

وأوضح أنه تم إنقاذ 6 مصابين ونقلهم إلى المستشفى من بينهم الرجل والسيدتين وأربعة أطفال، كما تم انتشال 9 جثث ويتبقى 5 من المتوقع العثور عليهم مع استمرار البحث خاصة أن عمق البحيرة من 2 إلى 5 متر ومساحتها 2 متر في 2 متر والمياه صافية.

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