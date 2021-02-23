الحرية يهزم مطروح في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة مطروح بالقسم الثالث



نجح نادي الحرية في تحقيق فوز مهم علي مطروح بهدف نظيف في الجولة العاشرة والأولي في الدور الثاني للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.



ليرفع الحرية رصيدة للنقطة الثالثة عشر ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الرابعة.



وتختتم مباريات الجولة غدا بثلاث مباريات حيث يلتقي هلال الضبعة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة مع فريق المصري صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.



ويسعي الفريقين للفوز للإستمرار في المنافسة بقوة علي الصعود للقسم الثاني.



وعلي ملعب مركز شباب برج العرب يواجه مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط فريق الزهور صاحب الثالث برصيد 13 نقطة.



ويسعي فريق الزهور للفوز للعودة لقمة المجموعة من جديد بعد فقدها في ختام الدور الأول، بينما يسعي شباب البرج للفوز لدخول منطقة الأمان.



وعلي مركز شباب مطروح يواجه فريق الشرطةمتزيل المجموعة برصيد4 نقاط فريق شباب الضبعة متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة.



ويسعي شباب الضبعة للفوز للإستمرار في صدارة المجموعة، بينما يسعي الشرطة للخروج بنتيجة إيجابية للخروج من قاع الجدول.



ترتيب المجموعة الثانية عشر :



1- شباب الضبعة 16 نقطة

2- مصري السلوم 16 نقطة

3- الزهور 13 نقطة

4- الهلال 13 نقطة

5- م.شباب الحمام 12 نقطة

6- الحرية 10 نقاط

7- م.شباب برج العرب 6 نقاط

8- مطروح 4 نقاط

9- الشرطة 4 نقاط