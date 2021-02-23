Advertisements

الحرية يهزم مطروح في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة مطروح بالقسم الثالث

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements

نجح نادي الحرية في تحقيق فوز مهم علي مطروح بهدف نظيف في الجولة العاشرة والأولي في الدور الثاني للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

ليرفع الحرية رصيدة للنقطة الثالثة عشر ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الرابعة.

وتختتم مباريات الجولة غدا بثلاث مباريات حيث يلتقي هلال الضبعة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة مع فريق المصري صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

ويسعي الفريقين للفوز للإستمرار في المنافسة بقوة علي الصعود للقسم الثاني.

وعلي ملعب مركز شباب برج العرب يواجه مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط فريق الزهور صاحب الثالث برصيد 13 نقطة.

ويسعي فريق الزهور للفوز للعودة لقمة المجموعة من جديد بعد فقدها في ختام الدور الأول، بينما يسعي شباب البرج للفوز لدخول منطقة الأمان.

وعلي مركز شباب مطروح يواجه فريق الشرطةمتزيل المجموعة برصيد4 نقاط فريق شباب الضبعة متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة.

ويسعي شباب الضبعة للفوز للإستمرار في صدارة المجموعة، بينما يسعي الشرطة للخروج بنتيجة إيجابية للخروج من قاع الجدول.

ترتيب المجموعة الثانية عشر :

1- شباب الضبعة 16 نقطة
2- مصري السلوم 16 نقطة
3- الزهور 13 نقطة
4- الهلال 13 نقطة
5- م.شباب الحمام 12 نقطة
6- الحرية 10 نقاط
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 4 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعة و 26 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 36 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مشادة موسيماني مع مراقب مباراة الأهلي وسيمبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

09:35 م

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

10:01 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»