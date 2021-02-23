زيدان: هدفنا العودة بالانتصار من إيطاليا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن هدفه هو العودة بالانتصار من إيطاليا عند مواجهة أتالانتا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



