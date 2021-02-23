زيدان: هدفنا العودة بالانتصار من إيطاليا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن هدفه هو العودة بالانتصار من إيطاليا عند مواجهة أتالانتا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان "نريد أن نقدم الأداء الذي نظهر به في "الليغا"، ندرك جيداً طبيعة المباراة التي سنخوضها وأين نحن، لكننا نؤدي على نحو طيب ونود تقديم مباراة ممتعة. الأمر مختلف، هذه مواجهة في التشامبيونز، لكن ذلك لا يغير شيئاً. مستوانا جيد ونود أن نستمر على هذا النحو"، خلال مؤتمر صحافي عشية اللقاء.
وتابع "ندرك أن لدينا إصابات لكن هناك لاعبين بوسعهم المشاركة ومحاولة تحقيق الفوز. لن نرضى بأقل من ذلك أبدا. نتمنى تحقيق ذلك على أفضل نحو ممكن وبلوغ النهائي. طالما نحن في الملعب نريد الفوز. غدا مباراة نهائية في الأدوار الإقصائية أيضاً.
نحن بصدد مباراتين لكننا نفكر فقط في لقاء الذهاب"، مشيراً إلى أنه يروقه اللعب تحت ضغط.
وتجنب زيزو التطرق إلى الإصابات والغيابات العديدة عن صفوف فريقه، مفضلا التركيز على الجوانب الإيجابية حيث أبرز "لن نلتفت إلى ذلك (الإصابات)، نركز على ما لدينا وما نريده. نعي كم الصعوبات التي سنواجهها أمام فريق جيد سنحاول التغلب عليه".
لذا، طالب المدرب الفرنسي لاعبيه بتقديم كرة القدم خاصتهم، معربا عن ثقته في قدرتهم على التعامل مع كل الظروف، لافتاً الانتباه إلى أن أتالانتا "فريق هجومي للغاية ولديه لاعبين رائعين في الهجوم. فضلاً عن اللياقة البدنية الهائلة، لقد تطور كثيراً ولديهم مدرب عظيم. سيكون الأمر معقداً، لا توجد مباراة سهلة بالنسبة لريال مدريد".
ويحل ريال مدريد ضيفاً غداً الأربعاء على أتالانتا بملعب الأخير جيويس في مدينة بيرجامو، في ذهاب ثمن النهائي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مارس (آذار) المقبل بملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد.