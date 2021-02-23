ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله الرعاية المركزة

أوضحت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، أنه تم تداول معلومات قديمة بشأن الحالة الصحية لوالدها، متابعة: "والدي كان تعب وعمل عملية المرارة وخرج من المستشفى".



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن والدها تعرض لانخفاض في نسبة الهيموجلوبين بدرجة كبيرة، ولذلك توجه إلى المستشفى.



وأكدت أن والدها ليس في الرعاية المركزة، ولكن في مستشفى وادي النيل في غرفة عادية، مضيفة أن والدها تلقى "كيس دم"، وباقي كيس آخر.

