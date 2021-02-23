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زاهي حواس: أهل الصعيد صورة طبق الأصل من الفراعنة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير ووزير الأثار الأسبق، أن رسم الشاب الهولندي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الصور لنيفرتيتي وأخناتون لا تمس الحقيقة بشئ، موضحًا أن هذه الرسومات جزء من تخاريفه فقط.

واضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن بالاعتماد على الأشعة المقطعية للمومياء لم يصل أحد إلى التصور الحقيقي للملك، موضحًا أنه كيف سيصل رسام يعتمد على شكل ظاهري فقط في الوصول للشكل الحقيقي للملكة، حيث إن هذا لا يمت للواقع بشيئ.

وأشار إلى أن أغلب المصريين في الصعيد صورة طبق الأصل من المصري القديم، إلا أن الدلتا هي التي حدث بها إختلاط وتسببت في تغيرات كثيرة في الشكل، حيث إن المصري القديم هو شكل المواطن الصعيدي.

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