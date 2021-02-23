تراجع طفيف في أسعار النفط بنهاية التعاملات

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وترقب بيانات المخزونات.





ويراقب المسثتمرون عودة الإنتاج الأمريكي بعد موجة صقيع في تكساس أدت إلى توقف إنتاج الخام الأسبوع الماضي.





ويتوقع "مورجان ستانلي" أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثالث على خلفية احتمالات انتعاش الطلب.





ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 3 سنتات أو حوالي 0.1 بالمائة إلى 61.67 دولار للبرميل، بعد أن قفز بنحو 4 بالمائة في جلسة الأمس.





وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 0.5 بالمائة إلى 65.59 دولار للبرميل.