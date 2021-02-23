مستشار الرئيس يكشف آخر التطورات الصحية لـ"الإبراشي"

كشف الدكتور محمد عضو تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.



وقال مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثا: "وائل الإبراشي تحسن كثيرًا بحمد الله، ولكنه ما زال يعاني من بعض المشاكل البسيطة، المرحلة الحرجة والشديدة عدينها، ربنا يكرمه ويعدي بالسلامة".



ولفت إلى أن مصر في تواصل مستمر مع الجهات المعنية بإنتاج اللقاحات للحصول على اللقاح، خاصة مؤسسة "جافي" المعنية بتوفير اللقاحات للدول، مشيرًا إلى ان اللقاحات المنتجة في العالم أجمع غير كافية لكل دول العالم، ورغم توقيع مصر مع العديد من الجهات الدولي للحصول على اللقاح لم يصل لـمصر سوى50 ألف جرعة، ونظرًا للعلاقة القوية بين القاهرة وبكين تم اهداء لمصر 300 ألف جرعة، وسيتم اعطاء هذه الجرعات للفئات الأولى بالرعاية تدريجيًا، وتتشمل هذه الفئات كبار السن،وأصحاب الأمراض المزمنة.

