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رئيس الشهر العقاري: 75% من العقارات خارج الإطار الرسمي للدولة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن التعديل على قانون تنظيم الشهر العقاري يأتي بسبب المشكلة الخاصة بالملكيات في مصر، حيث إن هذا التعديل إطار حرص الدولة على مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري.

واضاف "ياقوت"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن نبادر كمصريين في التسجيل بالشهر العقاري، مؤكدًا أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.

وأوضح أن 75% من العقارات خارج الإطار الرسمي، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي كحرص الدولة على تسجيل جميع ملكيات العقارات.

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