محافظ الاسكندرية: حادث غرق مركب مريوط كان مؤلمًا





وذكرت الغرفة في بيان، الثلاثاء، أنه وصل عدد الوفيات من جراء حادث غرق مركب الجراري بمنطقة الهوارية غرب الإسكندرية والذى وقع مساء أمس، إلى 9 متوفين، ونقل 5 مصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما يجري البحث عن مفقودين.وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وانتشال الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.



أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن حادث غرق مركب مريوط كان مؤلمًا، مشيرا إلى أن الأسرتين الذين تعرضا للحادث، اعتادا على ركوب "فلوكة" أو مركب صغير وإقامة غداء على الجزيرة، وخلال عودتهما قبل العشاء تعرضا للحادث بسبب الرياح والأمطار، مشددا على أنه سيتم فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية on: "الجو وقت العصر كان مناسبا للتنزه، ولكن مع سوء الطقس بالقرب من العشاء، وكان الظلام الدامس يخيم على البحر، أصبح الأمر أكثر صعوبة، وهناك 2 ناجيين من الحادث، وهناك 6 مصابين، و5 مفقودين".وقال: "وفرنا سيارات إسعاف بمجرد معرفتنا بالحداث وهي من نقلت الجثامين مساءا حتى الفجر، وكان عددهم 5، وبعد الفجر خرجت 4 جثامين أخرى، تم فتح المستشفى لاستقبال المصابين، وتواصلت وزارة التضامن الاجتماعي معنا لتوفير الدعم اللازم لهم".وتابع: "لا نعطي تراخيص للإبحار في تلك الأماكن، ولكن بعض الأسر اعتادت أن تركب المراكب في تلك المناطق، ولكن سيتم فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار ما حدث".كانت غرفة إدارة الأزمات في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد اعلنت الحصيلة الرسمية حتى الآن لحادث غرق مركب بإحدى جزر الملاحات التابعة لبحيرة مريوط مساء أمس.