Advertisements

محافظ الاسكندرية: حادث غرق مركب مريوط كان مؤلمًا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن حادث غرق مركب مريوط كان مؤلمًا، مشيرا إلى أن الأسرتين الذين تعرضا للحادث، اعتادا على ركوب "فلوكة" أو مركب صغير وإقامة غداء على الجزيرة، وخلال عودتهما قبل العشاء تعرضا للحادث بسبب الرياح والأمطار، مشددا على أنه سيتم فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية on: "الجو وقت العصر كان مناسبا للتنزه، ولكن مع سوء الطقس بالقرب من العشاء، وكان الظلام الدامس يخيم على البحر، أصبح الأمر أكثر صعوبة، وهناك 2 ناجيين من الحادث، وهناك 6 مصابين، و5 مفقودين".

وقال: "وفرنا سيارات إسعاف بمجرد معرفتنا بالحداث وهي من نقلت الجثامين مساءا حتى الفجر، وكان عددهم 5، وبعد الفجر خرجت 4 جثامين أخرى، تم فتح المستشفى لاستقبال المصابين، وتواصلت وزارة التضامن الاجتماعي معنا لتوفير الدعم اللازم لهم".

وتابع: "لا نعطي تراخيص للإبحار في تلك الأماكن، ولكن بعض الأسر اعتادت أن تركب المراكب في تلك المناطق، ولكن سيتم فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار ما حدث".

كانت غرفة إدارة الأزمات في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد اعلنت الحصيلة الرسمية حتى الآن لحادث غرق مركب بإحدى جزر الملاحات التابعة لبحيرة مريوط مساء أمس.

وذكرت الغرفة في بيان، الثلاثاء، أنه وصل عدد الوفيات من جراء حادث غرق مركب الجراري بمنطقة الهوارية غرب الإسكندرية والذى وقع مساء أمس، إلى 9 متوفين، ونقل 5 مصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما يجري البحث عن مفقودين.وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وانتشال الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

09:35 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»