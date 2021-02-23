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خروج عربة قطار عن القضبان دون إصابات بالإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خروج إحدى عربات قطار 928 المتجه إلى القاهرة عن القضبان، دون حدوث أى إصابات أو تأثير على حركة القطارات.

تلقى قسم شرطة السكة الحديد بلاغا يفيد خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة السكة الحديدية الرئيسية بدائرة قسم شرطة العطارين في الإسكندرية.

انتقل مسئولو السكة الحديد، وتبين من الفحص انزلاق إحدى عربات القطار رقم 928 المتجه إلى القاهرة الساعة 6 و10 دقائق مساء عن القضبان.

وأكد مصدر بالسكة الحديد، أن الحادث لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر أو إصابات أو تأثير على حركة القطارات، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأوناش ومعدات لرفع العربة وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى.

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