ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الأميرية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الأميرية، وبالتعاون مع إدارات الطب البيطري والصحة والتموين والاشغالات، بحملة مكبرة على المحلات للتأكد من صلاحية السلع.



وأكد مصدر مسئول بحي الأميرية في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن إدارة الطب البيطري تمكنت من ضبط 150 كيلو لحم مذبوح بطريقة غير شرعية، موضحًا بأنه تم التحفظ عليهم بمخازن الحي لإعدامهم.



وأضاف المصدر، أنه تم رفع جميع الإشغالات التي تعوق المارة وحركة المواطنين بشارع درويش العربي والكابلات وبورسعيد.

