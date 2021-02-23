"حملة أمهات": الاستضافة تقنين لخطف الأباء لأطفالهم (فيديو)



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأباء يقايضون الأمهات بالتنازل عن القائمة مقابل تسليمهم الأطفاء.



وأضافت لمياء بسيوني أن الاستضافة تقنين لخطف الأطفال، مردفة: «ايه اللي يضمن أن الطفل يرجع تاني بعد استضافة الأب له لبضع ساعات».



ومن ناحية أخرى قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف عدلي، أنه لا يمكن الإتيان بشهود تثبت عدم عدل الأزواج بين زوجاتهم من ناحية الإنفاق، مردفة «البواب هيشهد الرجل بينام كام يوم مع زوجته ولا في شاهد هيجي يشوف الثلاجة فيها أيه».



وأوضحت «رجال كثيرون موجودون في محافظات غير التي توجد فيها زوجاتهم وهاربين من أحكام النفقات»، مضيفة «بعض الرجال يشترطون على زوجاتهم أن يكونوا يعملون حتى ينفقوا عليهم ورغم هذا يذهبون ليتزوجوا من غيرهن».



قالت لمياء بسيوني مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل، إن هناك 50 ألف مطلقة في الحملة، مشيرة إلى أن هناك أباء يخطفون أطفالهم.