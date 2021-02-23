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وزيرة الصحة: قررنا مساهمة وزارتنا في المشروع القومي لتطوير القرى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مشروع تطوير القرى المصرية هو الفرصة التاريخية، للتمهيد البنية التحتية لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، قائلة: "عرضنا على رئيس الوزراء رؤيتنا، وحصلنا على موافقة ان لا يقتصر دورنا فقط على تطوير المراكز الصحية في القرى فقط، بل ليشمل تطوير المستشفيات المركزية في المراكز وعددهم 51 مستشفى وتكلفتهم نتحدث فيها عن عشرات المليارات".

وأضافت: "كل أسبوع هكمل زيارة لمدينة ومركز نحن نتحدث عن 51 مستشفى مركزي في المراكز، بالاضافة لنحو 1480 مركز صحي في القرى بتكلفة تتجاوز المليارات بدانا تقسيمهم وإجراء الرسومات الهندسية، وتدشين أكواد التأمين الصحي الشامل بحيث ندخل القرية أو المنشاة، مش هنخرج إلا لما يكون المنشأ مطابق لمواصفات وأكواد التأمين الصحي الشامل،..مجهود كبير جدًا لكن أهالينا في القرى يستحقون ذلك ".

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