هالة زايد: صندوق "مخاطر المهن الطبية" سيصرف تعويضات بأثر رجعي لهذه الفئات

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، مشيرة إلى أن صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية سواء طبيب أو ممرضة نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأُسرهم.



وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، قائلة: "مجلس النواب السابق بقيادة الدكتور علي عبد العال بذل مجهوداَ ضخمًا، حتى يتسنى لنا تطبيق القانون باثر رجعي منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر في 13 فبراير 2020، وإضطر لان يصوت البرلمان بإجمالي ثلثي المجلس وصوت كل عضو على حدة".



وأضافت: "أخدنا مقر للصندوق في العاصمة الادارية الجديدة، ولن يكون مخصصًا فقط لضحايا كورونا، ولكن لمن فقط حياته أو تعرض لاصابة سواء من أطقم التمريض أو الاطباء دعمًا لهم ولاسرهم، وسيبدأ تطبيقه باثر رجعي من أول حالة كورونا ظهرت في مصر".



وتوقعت أنه خلال وقت قصير سيبدأ صرف التعويضات مؤكدة أن وجود هذا الصندوق يمثل فكرة جديدة نفخر بها جميعًا، نتيجة تضحيات الاطقم الطبية وبطولاتهم، كان لها اثر كبير جدًا لخروج، هذا الصندوق للنور وهذا ما أصر عليه الرئيس وطالب بان يكون مصدر بقانون وليس فقط مجرد صندوق ".

