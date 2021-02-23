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مورينيو: سأدخل تاريخ توتنهام لإسباب إيجابية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، أنه سيدخل تاريخ النادي بـ"أسباب إيجابية" وليس لأسباب سلبية، تعليقاً على سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق مؤخراً.

وأكد البرتغالي "أتحلى بقدر كبير من الثقة وأعتقد أننا سنتحسن. أظن أنني سأدخل تاريخ توتنهام لأسباب جيدة وليس سيئة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة فولفسبرغر النمساوي في إياب دور 32 من الدوري الأوروبي.

وخسر "السبرز" آخر لقائين خاضهما في الدوري الإنجليزي ما تسبب في تراجعه للمركز التاسع من جدول "البريميير ليغ".

وأبرز "أود أن أعرف من هو المدرب الذي يستطيع القول بإن كل شيء كان يسير على ما يرام ولم يحظ بيوم أسود في مسيرتها".

وتابع "إنه تحد. أشعر دوماً أنني أعمل من أجل النادي واللاعبين والمشجعين. يؤلمني أن أعمل بجهد وألا أحقق نتائج"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه مستعد أكثر من وقت مضى لتجاوز هذه الفترة الأسوأ في تاريخه.

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