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الأهلي يتراجع.. ترتيب المجموعة الأولى بعد هزيمة المارد الأحمر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى فريق الأهلي هزيمة مفاجئة أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف سيمبا التنزاني عن طريق اللاعب لويس ميكويسوني في الدقيقة 31 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت زاوية صعبة لحارس الأهلي محمد الشناوي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة حقق فريق فيتا كلوب الكونغولي فوزا عريضا على حساب فريق المريخ السوداني بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأخير بالسودان.

وجاء سيمبا التنزاني فى المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما احتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثاني برصيد 3 نقاط ، بينما تراجع النادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط و المريخ السوداني فى المركز الرابع بدون نقاط.

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