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برلماني يكشف معلومات جديدة عن مركب الغارق بالإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن المركب الغارق بالإسكندرية غير مرخص وكان يحمل على متنه أعداد تجاوزت حمولته، والمسؤولية تقع على عاتق المواطنين والحكومة.

ونوه قاسم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، بأن المواطن لابد أن يكون على وعي قبل التفكير للخروج في هذا الطقس السيء، خاصة أن الجميع يعلم النوة التي تمر بها محافظة الإسكندرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد أن يكون هناك رقابة على ابحار المراكب غير المرخصة، وأيضًا خروج هذه المراكب في هذا الطقس السيء، ويجب قبل أن تبحر التأكد من حمولتها الصحيحة.

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