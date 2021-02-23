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وفاة 7 حالات مصابة بكورونا في القليوبية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، وفاة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بمستشفيات القليوبية من بينهم 4 سيدات.

وقال المصدر، إن مستشفى قها للحجر الصحي سجل اليوم حالتي وفاة، بينما سجل مستشفى كفر شكر المركزي 3 حالات بمستشفى بنها التعليمي حالة وفاة واحدة.

وأضاف المصدر، أن المتوفين بمستشفى قها، هم "هالة.ع.م" 57 عاما، من مدينة طوخ، و"محمد.أ.م" 73 عاما، من قرية الرملة التابعة لمركز بنها.

أما المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي هم: "عبدالرحمن.ع.ع" 64 عاما، من قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر، و"أحمد.إ.ح" 60 عاما، من قرية وروة التابعة لمركز بنها، و"حياة.ع.ح"،51 عاما من قرية الأحراز التابعة لمركز شبين.

وتابع المصدر أن المتوفى بمستشفى بنها التعليمي، هي "تحية.ي.ع" 74 عاما من أشمون منوفية.

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