محمود التهامي عن الحالة الصحية لعمرو أديب: "دي نفحة"

حرص الشيخ محمود التهامي، المنشد الديني، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن صحة زوجها الإعلامي عمرو أديب.

وطلب "التهامي"، من الإعلامية، خلال استضافته في برنامجه "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" الفضائية، توصيل رسالة منه إلى عمرو أديب، قائلا: "ألف سلامه عليه وقلوليه الشيخ محمود بيقلك.. دي نفحة ياعموره".



