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محمود التهامي عن الحالة الصحية لعمرو أديب: "دي نفحة"
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:16 ص
كساب أحمد
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حرص الشيخ محمود التهامي، المنشد الديني، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن صحة زوجها الإعلامي عمرو أديب.
وطلب "التهامي"، من الإعلامية، خلال استضافته في برنامجه "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" الفضائية، توصيل رسالة منه إلى عمرو أديب، قائلا: "ألف سلامه عليه وقلوليه الشيخ محمود بيقلك.. دي نفحة ياعموره".
وقال المنشد الديني، إنه توجه للإنشاد الديني بسبب عشقه للموسيقى، موضحا: "أنا بدأت بتلاوة القرآن وعلومه وتجويده لكن عندما تبحرت في الانشاد ومعاني الكلمة لانه يحتوي على عمق صوفي وجداني كبير وصل بي إلى فكرة التوحد مع الكلمة".
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