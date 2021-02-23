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أحد أقارب مركب الإسكندرية الغارق يكشف تفاصيل الواقعة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المستشار خالد العزومي، المحامي بالنقض وأحد أقارب ضحايا المركب الغارق، إن الضحايا كانوا في نزهة بجزيرة ببحيرة كينج مريوط.

وأشار العزومي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المركب اصطدمت بأحد الصخور في البحيرة، مما أدى إلى حدوث كسر بها وتسبب في غرقها.

ونوه أحد أقارب ضحايا المركب الغارق، بأنه تم العثور على أحد جثث الضحايا، وبالتالي يكون متبقى 4 جثث جاري البحث عنهم.

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