قائد الغواصين المتطوعين ف البحث عن ضحايا مركب الإسكندرية يكشف سبب الحادث

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد الغواصين المتطوعين في البحث عن ضحايا المركب الغارقة بالإسكندرية، إن الضحايا كانوا 20 شخصًا، وتم إنقاذ 6 أشخاص وانتشال 9 أشخاص، ويتبقى 5 أشخاص جار البحث عنهم.





وأضاف المالحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أنه سيتم استكمال البحث عن باقي الضحايا صباح اليوم الأربعاء.



