Advertisements

قائد الغواصين المتطوعين ف البحث عن ضحايا مركب الإسكندرية يكشف سبب الحادث

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:15 ص
صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد الغواصين المتطوعين في البحث عن ضحايا المركب الغارقة بالإسكندرية، إن الضحايا كانوا 20 شخصًا، وتم إنقاذ 6 أشخاص وانتشال 9 أشخاص، ويتبقى 5 أشخاص جار البحث عنهم.

وأضاف المالحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أنه سيتم استكمال البحث عن باقي الضحايا صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح قائد الغواصين، أن حمولة المركب لا تتعدى 5 أشخاص، مؤكدا أن الحمولة الزائدة هي السبب في وقوع حادثة الغرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركب الإسكندرية بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

أخبار تهمك

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

منذ حوالي 4 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

نائب جمعية الإنقاذ البحري: نواجه صعوبة في إستخراج باقي جثث ضحايا النخيل

تجمع أهالي وجيران ضحايا مركب الإسكندرية الغارقة

شهود يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل جديدة عن مركب الإسكندرية: الضحايا أقارب

محافظ الإسكندرية يخصص 4 مستشفيات لاستقبال ضحايا المركب الغارق

«رحلة زردة».. تنهي مصير 'عائلة مطيريد' في أعماق ملاحات بحيرة مريوط (صور)

المالحي: الحمولة الزائدة وراء غرق مركب مريوط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

12:41 ص

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

02:37 ص

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

01:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»