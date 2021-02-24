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الشهر العقاري: المادة الجديدة بالقانون لا تلزم أحد بتسجيل الملكية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:13 ص
الشهر العقاري
الشهر العقاري
شيماء حسن
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قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة الجديدة التي تم إضافتها في القانون هي مادة اختيارية، مؤكدًا أن من يريد تسجيل الملكية العقارية يقوم بالتسجيل ومن لا يريد التسجيل فلا مشكلة عليه ولن يتم نزعها.

وأضاف "ياقوت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الدولة لا تلزم أحد بإجراءات التسجيل ولكن تضع ضمانات أكثر لمعالجة الكثير من المشاكل والعقبات.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من المعاملات العقارية في مصر خارج الإطار العام للدولة، موضحًا أن عقود البيع العرفية وأحكام صحة التوقيع تعرض المواطنين لحالات كثيرة من النصب ولذلك قامت وزارة العدل بالتدخل بإضافة هذه المادة.

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الرسوم الخاصة بتسجيل الملكية تشمل المساحة وتتراوح من 500 إلى 2000 جنيه، لافتًا إلى أن نسبة الـ2.5% التي يتم تحصيلها من قيمة العقد يقوم الشهر العقاري بتحصيلها لوزارة المالية وتم إصدارها بالقانون ولا يمكن تغييرها.

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جمال ياقوت بوابة الفجر الفجر الشهر العقاري

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