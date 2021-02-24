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6 اختصاصات مهمة للجنة العامة بمجلس الشيوخ.. "إنفوجراف"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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حددت المادة 28 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة للمجلس، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف 6 اختصاصات هامة للجنة العامة طبقًا للائحة مجلس الشيوخ، وهي كالتالي:

1- مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس إحالتها إليها.

2- دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين.

3- دراسة المقترحات والشكاوى المُهمة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

4- للجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير علي المجلس أو اتخاذ الإجراء المناسب في شأنها.

5- دعوة رئيس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة والأجهزة الرقايية عند الضرورة.

6- دعوة أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو استيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور.
6 اختصاصات مهمة للجنة العامة بمجلس الشيوخ.. "إنفوجراف"
6 اختصاصات مهمة للجنة العامة بمجلس الشيوخ.. "إنفوجراف"

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