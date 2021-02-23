اجتماع مرتقب بين بيريز وراموس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيجتمع وجهاً لوجه مع سيرجيو راموس في الساعات المقبلة.





وأكد البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من الأندية المهتمة بالتعاقد معه ولذلك فإن استمراره مع الملكي وراد جداً.





وألمح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد راموس لمدة موسمين مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10% بينما يرفض راموس فكرة تخفيض راتبه الحالي البالغ قدره 12 مليون يورو.



