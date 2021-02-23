محمد العرابي: توافق مصري أمريكي على حل القضية الفلسطينية (فيديو)



وأكمل «هناك توافق في الآراء بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والليبية ومكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى وجود توافق مصري أمريكي على مبدأ حل الدولتين.



وحول الاجتماع المصري القطري الذي عقد برعاية كويتية اليوم قال وزير الخارجية الأسبق «كما قال وزير الخارجية مصر مع اتفاق العلا، وتراقب الأمور في الوقت ذاته»، مضيفا «من الصعب على النظام القطري التحلل من الارتباطات مع الأنظمة العدائية ضد مصر فجأة، والمتابعة من الجانب المصري أمر مهم».



وتابع العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «وزيرا الخارجية المصري والأمريكي أجرا أول اتصال هاتفي منذ تولي بايدن، والخلافات حول بعض القضايا أمر وارد، في ظل استمرار الشراكة الاستراتيجية».