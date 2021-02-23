Advertisements

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني طمأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بشأن مستقبله قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن مسئولي ريال مدريد أبلغوا زيدان بأنه سيستمر مع الملكي حتى نهاية الموسم الحالي بغض النظر عن نتائج الفريق.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن زين الدين زيدان مهدد بالإقالة في حال الإقصاء أمام أتالانتا خاصة بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا وعدم الفوز بكأس السوبر الإسباني.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد عاد في الفترة الأخيرة واستطاع تقليص الفارق مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد على صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط علماً بأن الروخيبلانكوس يمتلك لقاء مؤجل.

أخبار تهمك

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ أقل من ساعة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

09:35 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»