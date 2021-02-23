ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني طمأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بشأن مستقبله قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن مسئولي ريال مدريد أبلغوا زيدان بأنه سيستمر مع الملكي حتى نهاية الموسم الحالي بغض النظر عن نتائج الفريق.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن زين الدين زيدان مهدد بالإقالة في حال الإقصاء أمام أتالانتا خاصة بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا وعدم الفوز بكأس السوبر الإسباني.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد عاد في الفترة الأخيرة واستطاع تقليص الفارق مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد على صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط علماً بأن الروخيبلانكوس يمتلك لقاء مؤجل.



