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إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مراسلة شبكة "روسيا اليوم" في فلسطين بأنباء عن إصابة عدد من الوزراء الفلسطينيين في حكومة محمد اشتيه بفيروس كورونا المستجد.

 

ومن بين الوزراء المصابين، وزير الاقتصاد خالد العسيلي (74 عاما)، حيث قال العسيلي: "الحمد لله لقد أصبت بفيروس كورونا وحاليا أنا بالحجر المنزلي، ووضعي الصحي جيد، وأطمئن كل من يسأل عني".

 

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

 

وسجلت فلسطين حتى الآن نحو 200 ألف إصابة بالفيروس و2200 وفاة. وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، ونسبة الإشغال في المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم العلاج للمصابين الذين يعانون من مضاعفات خطيرة.

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