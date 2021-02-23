مجموعة الزمالك.. الترجي يتعادل مع مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل الإيحابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وافتتح بلال بن ساحة التسجيل لمولودية الجزائر في الدقيقة 27 في شباك فريقه السابق، بينماعادل عبد الرؤوف بن غيث النتيجة في الدقيقة 60.

وحافظ الترجي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد ختام الجولة الثانية للمجموعة، أما مولودية الجزائر ففي المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الزمالك، ويتذيل تونجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك يوم السبت 6 مارس في الجولة الثالثة، بينما يحل مولودية الجزائر ضيفا على تونجيث السنغالي يوم 5 مارس.